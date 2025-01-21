Похудела на «Оземпике»: чем потеря веса опасна для Анны Семенович

Певица Анна Семенович хвастается перед фанатами своей фигурой после похудения, выкладывая соответствующие фотографии в соцсетях. Весной прошлого года артистка рассказывала , что в процессе снижения веса прибегала к «русскому Оземпику», благодаря которому ей удалось сбросить 6,5 кг за три месяца. Лишний вес может быстро и даже в большем объеме вернуться после похудения на «Оземпике». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Инъекции «Оземпика» с действующим веществом семаглутид используют для лечения сахарного диабета второго типа. Однако популярность препарат приобрел после того, как голливудские и российские звезды начали худеть с его помощью. По словам Шмелевой, «Оземпик» стимулирует секрецию инсулина и способствует снижению сахара в крови, у человека снижается аппетит и продлевается чувство сытости, из-за чего количество приемов пищи в день может сократиться. Также препарат замедляет скорость опорожнения кишечника. На данный момент влияние инъекций на снижение веса не исследовано, а в некоторых странах и вовсе ограничили продажи строго для пациентов с сахарным диабетом второго типа, отметила терапевт.

Принимать «Оземпик» можно только по назначению врача. У него, как и любого другого лекарства, есть побочные эффекты, среди них тошнота, рвота, вздутие живота, диарея или, наоборот, запор, обезвоживание, усталость, воспаление поджелудочной железы, боль в животе, а в некоторый случаях — выпадение волос. Шмелева предупредила, что после приема препарата могут развиться почечная недостаточность и кишечная непроходимость.

«Большой минус заключается в том, что после отмены препарата вес возвращается и порой даже в больших объемах. Для здорового человека прием препарата может иметь отрицательные последствия в будущем, которые проявятся не сразу. Одна из самых больших проблем «Оземпика» — нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Есть риск развития панкреатита», — добавила эксперт.

Резкое снижение уровня глюкозы в крови грозит большим спектром проблем — вплоть до потери сознания, подчеркнула Шмелева. Принимающие препарат люди могут долгое время не испытывать чувство голода, из-за чего организм не получает достаточно полезных веществ из еды, это может негативно сказаться на иммунной системе и состоянии здоровья в будущем, заключила врач.

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