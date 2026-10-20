Преступление против людей: в Госдуме рассказали, почему нельзя закрывать сельские больницы

Закрытие сельских больниц в России ради экономии бюджетных средств является преступлением, так как лишает жителей отдаленных территорий доступа к жизненно необходимой помощи. Об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Каплан Панеш, комментируя предложения по сокращению медицинских учреждений в сельской местности.

Парламентарий подчеркнул, что в населенных пунктах, где проживает от ста до одной тысячи человек, обязательно должны функционировать фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), а там, где граждан еще меньше, необходимо использовать мобильные диагностические комплексы. В условиях, когда расстояние до ближайшего райцентра может составлять десятки километров, а общественный транспорт ходит нерегулярно, закрытие единственного ФАПа фактически оставляет пожилых людей без медицинской помощи.

Для защиты сельской медицины депутат предлагает комплексный законодательный подход. Во-первых, необходимо установить прямой запрет на закрытие единственного медицинского учреждения в сельском населенном пункте без положительного решения общественных слушаний — если жители голосуют против, больница или ФАП должны оставаться. Во-вторых, Панеш настаивает на введении моратория на любую «оптимизацию» сельских медицинских учреждений до тех пор, пока не будет создана полноценная альтернативная инфраструктура, включающая качественные дороги, регулярный транспорт и мобильные комплексы. В-третьих, содержание малокомплектных больниц и ФАПов должно быть полностью переведено на финансирование из федерального бюджета, чтобы гарантировать их работу независимо от бюджетной конъюнктуры конкретных регионов.

Таким образом, инициатива парламентария направлена не просто на сохранение существующей сети, а на закрепление защиты сельской медицины на законодательном уровне. По его замыслу, такой подход должен гарантировать доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах, сделав голос жителей решающим при закрытии учреждений и исключив возможность экономии на здоровье людей в глубинке. Стоит отметить, что ранее Министерство здравоохранения России уже дополнило перечень должностей, доступных для медсестер и фельдшеров, включив в него участковых медсестер и заведующих ФАПами, что подтверждает курс на укрепление первичного звена здравоохранения.

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