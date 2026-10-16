МРТ без паники: как пройти обследование в Подмосковье при страхе замкнутых пространств

Магнитно-резонансная томография считается одним из самых информативных методов диагностики. Однако для людей с боязнью замкнутых пространств сама мысль о том, чтобы лежать в узком туннеле, вызывает ужас. Главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал REGIONS , как пройти обследование без страха.

Как пережить МРТ без паники: пять советов от главврача

Магнитно-резонансная томография считается одним из самых информативных методов диагностики. Однако для людей с боязнью замкнутых пространств сама мысль о том, чтобы лежать в узком туннеле, вызывает ужас. Главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов рассказал REGIONS, как пройти обследование без страха.

Почему томограф пугает даже не клаустрофобов

Даже те, кто в обычной жизни спокойно переносит замкнутые пространства, могут запаниковать внутри аппарата. Причин несколько: узкий туннель, громкий стук оборудования, необходимость лежать неподвижно от 15 до 40 минут, а порой и дольше, плюс ощущение изоляции — персонал ведь находится в соседней комнате.

Что делать, если страх сильнее вас

Первое — честно предупредите персонал. При записи скажите администратору о своей фобии. Это не стыдно, врачи знают, как помочь, и заложат больше времени на процедуру.

Второе — возьмите с собой близкого человека. Вы вправе пригласить родственника или друга в кабинет. Он может сидеть рядом и держать вас за руку во время сканирования. Это здорово снижает тревогу. Как отметил Осипов, главное, чтобы у сопровождающего не было противопоказаний — металла в теле или кардиостимулятора. К тому же во многих аппаратах есть возможность включить любимую музыку в наушники. Тогда шум томографа слышен меньше, и это хорошо успокаивает.

Третье — используйте кнопку связи. Внутри аппарата есть микрофон и сигнальная кнопка. Вы в любой момент можете связаться с рентгенолаборантом или попросить остановить исследование. Это дает чувство контроля. По словам главврача, когда пациент лежит в томографе, на компьютере видно его пульс, дыхание и другие показатели — все они передаются на пульт управления, и специалист следит за состоянием человека.

Четвертое — закройте глаза. Многим помогает простой прием: закрыть глаза до входа в туннель и не открывать их до конца. Можно представить, что вы дома, в своей постели.

Можно ли делать МРТ под седацией

Да, можно. Для пациентов с сильной клаустрофобией применяют медикаментозную седацию. Это не полный наркоз, а поверхностный сон под контролем анестезиолога. Человек засыпает и просыпается уже после процедуры.

Показания к седации: клаустрофобия, психические расстройства с двигательной активностью, неврологические отклонения, сильный болевой синдром. Как пояснил Осипов, если человек не может лежать спокойно, снимки будут смазаны и диагностика окажется бесполезной. В таком случае проще и безопаснее сделать МРТ во сне.

Перед седацией нужна консультация анестезиолога, ЭКГ и анализы. В день процедуры нельзя есть за 6 часов и пить за 2 часа. После седации нельзя садиться за руль 24 часа.

Почему открытый аппарат — не решение

Многие считают, что МРТ открытого типа — спасение для клаустрофобов. Да, замкнутого туннеля там нет, и человек видит пространство вокруг. Но есть проблема — качество снимков.

Исследования показывают: на открытых аппаратах изображение значительно хуже, чем на закрытых. В сравнительном исследовании 93 пациентов, проходивших МРТ головного мозга, мягких тканей, брюшной полости и малого таза, качество снимков на открытом сканере оказалось на 39% хуже по общей оценке, на 53% ниже по соотношению сигнал/шум и на 34–37% ниже по четкости контуров. Время сканирования при этом больше — в среднем 32 минуты против 20 на закрытом аппарате.

Осипов называет открытый томограф компромиссом: вы получаете более комфортные условия, но теряете качество. Если врач ищет мелкую патологию, снимки могут ее не показать. В итоге обследование придется переделывать, но уже на нормальном аппарате. Лучше сразу искать «бублик» большего размера.

Что делать, если боитесь, но открытый аппарат не вариант

Ищите современный закрытый томограф с широким туннелем. Многие производители делают аппараты с диаметром отверстия 70 см и более. Это заметно комфортнее стандартных 60 см. Также используйте наушники с музыкой или беруши: шум МРТ — один из факторов, усиливающих тревогу, а если его приглушить, становится легче.

Как подытожил Андрей Осипов, больше 90% пациентов, которые считают себя клаустрофобами, проходят МРТ без седации, если им помочь. Главное — не молчать и не терпеть. Скажите персоналу, возьмите родственника, закройте глаза. И тогда обследование пройдет спокойно.