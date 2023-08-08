Привет боли и бактериям: названы опасности нахождения на сквозняке в жару
Врач Беляева призвала избегать сквозняка в жару
В жаркую погоду сквозняк приносит приятную прохладу, но может представлять опасность для здоровья. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.
Приводит к простудам
По словам медика, при нахождении на сквозняке происходит спазм сосудов в мышцах.
«Так проявляется защитная реакция организма, но при длительном нахождении на сквозняке этот механизм приводит к тому, что мышцы остывают, хуже кровоснабжаются, становятся менее эластичными», — пояснила Беляева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Вследствие этого могут возникать боли в шее, спине. Нередко появляются и головные боли. Также длительное нахождение на сквозняке приводит к сухости слизистых оболочек дыхательных путей, они становятся более уязвимыми для бактерий, что легко может привести к простудным заболеваниям.
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Меры безопасности
Чтобы избежать такого исхода, продолжает специалист, желательно не находиться на сквозняке долгое время, по возможности закрывать шею и плечи.
«Также не рекомендуется находиться слишком близко к работающим вентиляторам или кондиционерам, не выставлять температуру кондиционера менее 20 градусов, если на улице теплее 30 градусов», — уточняет Беляева.
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