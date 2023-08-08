Врач Кудинов назвал способы справиться с дневной сонливостью в жару

По словам члена Российского общества сомнологов Павла Кудинова, при отсутствии кондиционера или увлажнителя воздуха побороть дневную сонливость поможет прохладный душ и умывание холодной водой. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в целом необходимо нормально высыпаться и спать не менее шести часов, тем не менее наиболее часто в данном случае помогает непродолжительный дневной сон.

По мнению специалиста, не имеет смысла сопротивляться сонливости, лучшим вариантом в данном случае будет вздремнуть не более 25 минут.