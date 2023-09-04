«Улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет»: в чем содержатся полезные бактерии

Ученые из Корнельского университета выяснили, что хроническая усталость может иметь вирусную природу, а не только физиологическую и психологическую. Об этом сообщает известный американский научный журнал.

Врач общей практики Мария Беляева согласна с выводами исследователей из США. По ее словам, многие вирусы и инфекции вызывают хроническую усталость, которая сохраняется даже после выздоровления.

«Симптомы апатии и усталости наблюдаются у переболевших вирусом Эпштейна-Барр, а также при заражении герпесом, особенно это касается герпеса шестого типа. Также постоянную усталость испытывают больные клостридиозом», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медик отметила, что существуют и вирусы, которые улучшают общее самочувствие. Зараженные такими вирусами не ощущают, что болеют, и чувствуют себя очень энергичными.

«Науке пока мало известны такие вирусы и инфекции, но на ближайшие годы уже запланированы масштабные исследования влияния вирусов и бактерий на общее состояние организма», — пояснила собеседница издания.

Также врач упомянула, что некоторые бактерии вызывают проблемы с весом и пищеварением. Из-за проблем с обменом веществ ухудшается сон, что перерастает в хроническую усталость.

«Но есть и полезные бактерии, которые улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет и положительно влияют на организм. Чтобы не лишиться их полезных свойств, старайтесь, по возможности, реже лечиться антибиотиками и использовать антисептики», — добавила Беляева.

Полезные бактерии, по словам медика, содержатся в кисломолочных продуктах, а также во фруктах, ягодах и крупах, богатых клетчаткой: грушах, финиках, инжире, нуте и фасоли.

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