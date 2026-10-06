Психология спорта: эксперт раскрыла, почему тренировки должны радовать

Поддержание здорового образа жизни может привести к депрессии, если подходить к этому процессу без баланса и с излишней строгостью. Об этом в интервью радио Sputnik заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Она подчеркнула, что ЗОЖ — это прежде всего дисциплина, но она должна сочетаться с психологическим комфортом.

Силина отметила, что чрезмерная зацикленность на здоровом образе жизни часто приводит к разочарованию и угрызениям совести. Например, человек может испытывать чувство вины из-за съеденного пирожного или пропуска тренировки, что становится препятствием для дальнейшего развития. Чтобы избежать этого, важно уметь поощрять себя и давать себе послабления.

Эксперт также обратила внимание на важность самомотивации: тренировочный процесс должен приносить радость, а не быть источником стресса. Если здоровый образ жизни перестает приносить удовольствие, необходимо работать над своим психологическим состоянием. В целом, ЗОЖ включает правильное питание, регулярные тренировки и активные виды отдыха, такие как езда на велосипеде, ходьба или бег. Главное — чтобы все эти элементы приносили позитивные эмоции и были частью гармоничной жизни.

Ранее терапевт Кузьменко заявил, что фанатичный ЗОЖ сводит результат к нулю.