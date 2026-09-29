Фанатизм в ЗОЖ: врач советует менять образ жизни постепенно

В погоне за здоровьем многие сегодня бросаются в крайности: изнуряющие тренировки, жесткие диеты, полный отказ от привычных радостей. Однако, как предупреждает врач-терапевт Филипп Кузьменко, известный как Доктор Фил, фанатичный подход к здоровому образу жизни не только не приносит пользы, но и способен свести результат к нулю.

В эфире радио Sputnik он объяснил, что ЗОЖ — это, безусловно, хорошо, но лишь при условии разумного и последовательного подхода. Фанатизм, напротив, приводит к колебаниям: человек неделю держится ультра-здорового образа жизни, затем срывается, разочаровывается и возвращается к прежним привычкам. В итоге он не сдвигается с мертвой точки, а лишь изматывает себя и теряет мотивацию.

Почему же так происходит? Врач подчеркивает: гораздо эффективнее менять образ жизни понемногу, но стабильно, поддерживая изменения на длительной дистанции. Именно такая стратегия позволяет достичь главной цели — увеличить продолжительность и качество жизни. Кузьменко напоминает, что продолжительность жизни в первую очередь зависит от состояния сердечно-сосудистой системы, а значит, забота о ней требует не разовых героических усилий, а постоянной, но посильной работы. Если человек ведет здоровый образ жизни всего неделю, это не окажет никакого влияния на его организм. Напротив, нездоровые привычки дают отложенный эффект: их последствия проявятся примерно через десять лет. Таким образом, речь идет не о быстром результате, а о долгосрочной инвестиции в себя.

По его словам, вместо улучшения самочувствия и укрепления здоровья человек получает стресс, разочарование и откат назад. Резкие ограничения часто заканчиваются срывами, а чувство вины за них только усугубляет ситуацию. В то же время постепенные изменения, такие как небольшая ежедневная активность, сбалансированное питание без жестких запретов и отказ от самых вредных привычек, дают устойчивый результат. Они не требуют сверхусилий, но со временем становятся естественной частью жизни. Именно этот путь, по мнению доктора, ведет к реальному улучшению здоровья и долголетию.

Итог, к которому подводит врач, прост и мудр: не стоит гнаться за мгновенными результатами и мучить себя диетами и тренировками до изнеможения. Здоровый образ жизни — это марафон, а не спринт. Лучше делать маленькие шаги, но регулярно, чем устраивать недельные марафоны здоровья и потом месяцами возвращаться к исходной точке.

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