«Раз в два месяца». Онкологи рассказали о частоте МРТ для больных после лечения
Онколог Черемушкин: МРТ можно делать раз в два месяца после лечения рака
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru разъяснил особенности методов лучевой диагностики.
По его словам, магнитно-резонансная томография (МРТ) является более предпочтительной с точки зрения безопасности, поскольку не несет лучевой нагрузки на организм, в отличие от компьютерной томографии (КТ), которая относится к рентгеновским исследованиям.
Специалист также отметил, что периодичность прохождения процедуры напрямую зависит от клинической ситуации и может быть назначена в любое время по показаниям.
«Онкологические больные, которые прошли лечение, могут выполнять процедуру раз в два месяца. Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — приводит слова эксперта источник.
Ранее сообщалось о том, что россияне с 1 сентября смогут делать МРТ без направления врача.