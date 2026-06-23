«Раз в два месяца». Онкологи рассказали о частоте МРТ для больных после лечения

По его словам, магнитно-резонансная томография (МРТ) является более предпочтительной с точки зрения безопасности, поскольку не несет лучевой нагрузки на организм, в отличие от компьютерной томографии (КТ), которая относится к рентгеновским исследованиям.

Специалист также отметил, что периодичность прохождения процедуры напрямую зависит от клинической ситуации и может быть назначена в любое время по показаниям.

«Онкологические больные, которые прошли лечение, могут выполнять процедуру раз в два месяца. Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — приводит слова эксперта источник.

Ранее сообщалось о том, что россияне с 1 сентября смогут делать МРТ без направления врача.