«Риск увеличивается в шесть раз»: врач рассказал, можно ли вакцинироваться от COVID-19, если у вас больное сердце

Любые медицинские препараты, в том числе и вакцины, имеют ряд противопоказаний и требуют соблюдения мер предосторожности. В осенне-зимний период особенно важно заботиться о своем здоровье. Вовремя прививаться от COVID-19, например. Однако бытует мнение, что для «сердечников» прививки могут быть опасны.

Мы разобрались с экспертом, мешают ли вакцинации такие хронические проблемы со здоровьем.

Что из себя представляет вакцина?

Любая прививка помогает организму развить «искусственный» иммунитет, который при встрече с инфекционным возбудителем сможет предотвратить заражение или значительно облегчить симптомы заболевания. В организм человека вводится препарат, содержащий ослабленный или убитый вирус, полученный генно-инженерным путем.

Большинство вакцин от коронавируса, подчеркивают специалисты, имеют два компонента, которые вводятся с промежутком в 21 день. Необходимость применения именно двухкомпонентной вакцины проявляется в том, что после первой прививки полноценный иммунитет к заболеванию еще не сформирован. Вторая процедура вырабатывает достаточное количество антител в организме для борьбы с вирусом.

Колоть или не колоть?

Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, что при тяжелых формах сердечно-сосудистых заболеваний коронавирусная инфекция дает серьезные осложнения, которые могут привести к летальному исходу.

Эксперт заявил, что живой вирус может нанести организму намного больший вред, чем прививка с его ослабленным вариантом.

Фото: [ Константин Семенец/Подмосковье Сегодня ]

«На фоне сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца вирусная инфекция приводит к большей смертности. Если в артериях присутствует атеросклероз, инфекция может привести к разрыву атеросклеротических бляшек, в следствие чего риск инфарктов и инсультов увеличивается в шесть раз», — предупредил кардиолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если вы болеете сердечно-сосудистым заболеванием, подчеркнул собеседник, вам следует обратиться к лечащему врачу, прежде чем ставить прививку от ковида. Медик должен оценить соотношение пользы от вакцины и риска осложнений от нее.

«Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Скорее наоборот. Это показание к ней», — подытожил эксперт.

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