Всего пять факторов: за чем нужно следить, чтобы не столкнуться с инсультом

Все больше людей в России и по всему миру сталкиваются с инсультом. Часть из них в дальнейшем становятся инвалидами или вовсе умирают

Кардиолог Юлия Кубай рассказала нам, какие показатели стоит отслеживать, чтобы избежать упомянутой проблемы. Всего пять факторов помогут уберечь себя от инсульта.

Сердце должно быть здоровым

«Обращать внимание рекомендуется на все, что способно влиять на кровообращение головного мозга. В первую очередь это артериальное давление — не повышенное и не пониженное. Если с ним, как и с другими факторами, что-то не так, необходимо обратиться к врачу», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также специалист советует отслеживать сердечный ритм, а при появлении аритмии или фибрилляции предсердий не затягивать с лечением.

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Кровь тоже важна

«Немаловажный момент и последние три фактора — это вязкость крови и уровень сахара и холестерина в ней. Регулярная сдача анализов поможет контролировать эти показатели, которые также могут влиять на риск возникновения инсульта», — подчеркнула Кубай.

Помимо прочего, кардиолог предлагает озаботиться общим состоянием здоровья: отказаться от вредных привычек по типу курения, избегать стрессов, ослабляющих организм, и не забывать о регулярной физической активности и полноценном отдыхе.

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