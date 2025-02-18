Роспотребнадзор предупредил о скачке заболеваемости ОРВИ на 7,7%

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в России отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 7,7%, в то время как количество случаев COVID-19 снизилось на 8,3%. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

В 49 регионах России зафиксировано превышение среднего показателя по стране. В 30 субъектах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с предыдущей семидневкой, сообщили в ведомстве.

«По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тыс.», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В целях недопущения распространения респираторных заболеваний в Российской Федерации были временно закрыты 267 школ в 34 субъектах и 87 дошкольных учреждений в 26 субъектах, проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, в России за последнюю неделю было выявлено 6,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Это на 8,3% меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в школах Рязани более полусотни классов вынуждены были временно закрыться на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ.