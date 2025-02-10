Более 50 классов закрыто на карантин в рязанских школах

Свыше 50 классов в школах Рязани закрыты временно из-за гриппа и ОРВИ

Образование

Фото: [Медиасток.рф]

В школах Рязани более полусотни классов вынуждены были временно закрыться на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что также почти в 30 школах приостановлен учебный процесс.

Подчеркивается, что при этом COVID-19 у учащихся не выявлен.

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