«Самый опасный вариант — летальный исход»: выяснилось, что будет с ягодицами Филиппа Киркорова из-за загноения

Филиппа Киркорова заметили выходящим из медклиники в центре Москвы на фоне слухов о «загноении ягодиц». Как сообщает SHOT , проблема у артиста якобы появилась после операции у звездного хирурга Хайдарова.

Пластический хирург София Казарян рассказала нам, насколько опасным может быть загноение раны после установки имплантов, а также дала прогноз по здоровью поп-короля в будущем.

«Загноение любого вида имплантов может возникнуть по двум причинам: несоблюдение рекомендаций врача, например, отказ от приема антибиотиков после операции или близость установки к анусу и попадание кишечной флоры в рану. Также речь может идти о неправильно обработанных инструментов или даже операционной», — объяснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Импланты, продолжила наша собеседница, это чужеродный для организма материал и, если к ним присоединяется какая либо флора, то конечно, нужно их извлечь полностью. То есть, удалить загноившийся имплант, прочистить полость антибиотиками, специальными антисептиками и противовоспалительными растворами. Только после полной санации раны можно говорить о повторной установке имплантов.

«Это, конечно, опасно, потому что это инфекционное осложнение, которое может перетекать в сепсис. Состояние сепсиса не курируется антибиотиками. Плюс мы должны помнить о том, что в современном мире у людей уже есть чувствительность к антибиотикам, поэтому антибактериальный пул, к сожалению, ограничен. Мы можем столкнуться с полной резистентностью у пациента к самым сильным антибиотикам», — отметила Казарян.

Самый хороший вариант при всех последствиях, добавила она, это удаление импланта, очищение полости раны и контроль здоровья, а в дальнейшем новая операция.

«Если пациент замечает неприятные процессы сразу и быстро обращается за медицинской помощью, то хирург может оперативно решить вопрос. Удалять необязательно, можно воспользоваться антибактериальной терапией. Если будет держаться, останутся выделения, будет необходимо удалить имплант. Самый опасный вариант — сепсис и летальный исход», — предупредила хирург.

Ранее выяснилось, что будет Киркорову за инцидент с охранником.