«Заводится с полтычка»: выяснилось, что будет Киркорову за инцидент с охранником

Филипп Киркоров толкнул охранника «Крокус Сити Холла» на концерте Ани Лорак, когда тот не пустил его за кулисы к певице. Упав со сцены, мужчина получил серьезные травмы, сообщает « Царьград ».

Музыкальный критик Евгений Бабичев прокомментировал поступок знаменитости, отметив, что Филипп Бедросович навряд ли целенаправленно хотел навредить человеку.

«Ну, в общем-то, ничего удивительного. Мы все привыкли, что Филипп Киркоров — человек достаточно эмоциональный, заводится с полтычка. Будь что не по его воле, сразу кто-то или что-то страдает», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Произошедшее, считает эксперт, можно списать на тяжелый декабрь — для артистов этот месяц традиционно оказывается загруженным, у них много выступлений, съемок и перелетов, из-за чего сдают нервы у многих, в том числе у Киркорова.

«Сам Киркоров, как мне кажется, не хотел такого развития событий. Когда это произошло, он оглядывался, понимая, что что-то случилось, смотрел и оценивал ситуацию, нет ли жертв. Поэтому, я думаю, все разрешится в досудебном порядке — какими-нибудь простыми извинениями», — предположил Бабичев.

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