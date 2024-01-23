«Сделали одновременно четыре операции»: пострадавшую в ДТП женщину спасли подмосковные травматологи

Подмосковные врачи провели одновременно 4 операции женщине, пострадавшей в ДТП

Здоровье
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Травматологи Долгопрудненской больницы провели одновременно четыре операции, чтобы спасти 75-летнюю женщину, которую сбила машина, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пожилая женщина поступила к медикам со множеством травм. У пациентки был открытый перелом плеча, а также переломы правой большеберцовой кости и костей левого предплечья.

Как рассказал заведующий травматологическим центром больницы Максим Цимбал, врачи соединили обломки костей металлическими вставками. Данный метод называется остеосинтезом.

«Врачи одномоментно выполнили четыре операции — остеосинтез мыщелков правого плеча, остеосинтез обеих костей левого предплечья, остеосинтез мыщелков правой большеберцовой кости», — сказал врач.

Операция длилась около двух часов. Сейчас женщину выписали на амбулаторное лечение. У пациентки уже восстановилась подвижность плеча, однако на полное восстановление после ДТП понадобится 2,5 месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь.

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