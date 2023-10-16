Андрей Воробьев: на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства МО]
На востоке Московской области планируется возвести новый современный госпиталь, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть еще один масштабный проект. Я очень надеюсь, что с помощью президента и правительства <…> мы найдем поддержку и построим современный госпиталь на востоке (Московской. — прим. ред.) области. <…> Мы хотим его реализовать также для того, чтобы другой уровень медицины <…> обеспечить в нашем любимом Подмосковье», — указал Андрей Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что на восточном направлении в Подмосковье живут 1,5 миллиона человек, которые очень ждут современный госпиталь.
Губернатор Андрей Воробьев также рассказал, что детскую областную больницу в Красногорске планируют открыть в следующем году, медучреждение будет принимать пациентов со всей страны.