Андрей Воробьев: на востоке Подмосковья планируется построить современный госпиталь

«Есть еще один масштабный проект. Я очень надеюсь, что с помощью президента и правительства <…> мы найдем поддержку и построим современный госпиталь на востоке (Московской. — прим. ред.) области. <…> Мы хотим его реализовать также для того, чтобы другой уровень медицины <…> обеспечить в нашем любимом Подмосковье», — указал Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что на восточном направлении в Подмосковье живут 1,5 миллиона человек, которые очень ждут современный госпиталь.

Губернатор Андрей Воробьев также рассказал, что детскую областную больницу в Красногорске планируют открыть в следующем году, медучреждение будет принимать пациентов со всей страны.