«Секс до последнего дня»: выяснилось, портит ли климакс интимную жизнь женщины

В период наступления климакса многие женщины буквально ставят крест на своей интимной жизни. Однако, как рассказала семейный психолог и сексолог Юлия Заулочнова, необходимости в этом нет.

Перестройка гормонов

Как пояснила эксперт, климакс — это период в жизни женщины, который связан с гормональными изменениями и затуханием детородной функции.

«При этом женщина останется в отношениях до тех пор, пока ее желания и желания партнера совпадают. Климакс не финалит сексуальную жизнь», — отметила Заулочнова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница продолжила, что в силу уменьшения числа половых гормонов может снизиться либидо, но даже это корректируется с помощью заместительной гормонотерапии.

Еще не конец

Однако многие женщины этого не знают, и именно из-за снижения либидо и внутренних установок обычно ставят на себе крест, пояснила сексолог.

«В тоже время функционально секс в жизни женщины может присутствовать до самого последнего дня. И это является вариантом нормы», — успокоила эксперт представительниц прекрасного пола.

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