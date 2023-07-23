Депрессия и никакой половой жизни: разбираемся, какие убеждения о менопаузе напрасно расстраивают женщин

Большинство женщин со страхом ждут наступления менопаузы. И виноваты здесь не только реальные изменения, которые происходят с организмом, но и различные страшилки. Но так ли ужасен данный период в жизни женщины? Расспросили об этом эксперта.

И перовое, что беспокоит многих, это качество сексуальной жизни. Оказывается, многие женщины даже чувствуют себя более комфортно и свободно. Ведь больше не нужно переживать о менструации и о возможной беременности.

«А чтобы чувствовать себя боле комфортно во время полового акта, можно получить у врача рецепт на крем с эстрогеном. Если же говорить о снижении либидо, то зачастую это эмоциональная проблема, а не физиологическая», – рассказывает врач-гинеколог Елена Томлина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт также утверждает, что приход менопаузы не гарантирует прибавку в весе. Но стоит помнить, что метаболизм замедляется, а значит и рацион лучше пересмотреть. Еще один опасный миф, что во время менопаузы нельзя забеременеть. Шансы действительно очень низки, но они сохраняются в первые несколько лет.

«Помните, что симптомы менопаузы у всех проявляются по-разному. Многие женщины даже не замечают ее прихода. Поэтому не стоит изводить себя переживаниями», – заключила эксперт.

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