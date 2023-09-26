Фрукты, овощи и орехи: какие продукты ликвидируют плохое настроение

Питание оказывает очень большое влияние на состояние человека, в том числе и моральное. Поэтому неудивительно, что с помощью корректировки рациона или разовых приемов пищи можно избавляться от тревог, стрессов и даже депрессии.

Айгуль Абдуллина, врач-дерматовенеролог и основатель сети косметологических клиник «Residence of Beauty», перечислила продукты, способные улучшить самочувствие человека и избавить его от переживаний.

«Черника — природный антидепрессант. Помимо чудесного вкуса, содержит большое количество антиоксидантов. Ягода также снижает кровяное давление, нормализует уровень холестерина и предотвращает заболевания сердца. Бананы — еще один фрукт, снижающий стресс. Они содержат серотонин, очень действенный нейротрансмиттер, который способствует спокойному, расслабленному состоянию», — рассказала специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница порекомендовала употреблять в умеренных количествах темный шоколад. За счет высокого содержания какао он не только поможет избавиться от депрессии, но и обогатит организм клетчаткой, медью, марганцем и железом.

Помимо прочего, существуют и менее распространенные продукты, оказывающие влияние на настроение человека.

«Батат очень богат магнием, недостаток которого и вызывает в организме симптомы депрессии и апатии. Он же помогает улучшить качество сна. Бразильские же орехи, хотя и содержат селен для улучшения настроения и поддержания антиоксидантного баланса, следует употреблять осторожно как раз из-за избытка этого самого селена», — отметила Абдуллина.

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