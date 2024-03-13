«Собирали буквально по кусочкам»: подмосковные врачи спасли жизнь попавшему под электричку мужчине

Врачи Мытищинской больницы спасли жизнь 38-летнему мужчине, которого переехал электропоезд, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пациент поступил к медикам в тяжелом состоянии и без сознания. Выяснилось, что мужчина не заметил электричку, поскольку переходил железнодорожные пути в наушниках.

Врачи провели обследование и выявили большую кровопотерю, множественные переломы, а также черепно-мозговую травму.

Как рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Андрей Логвин, кровопотеря составила один литр, пациенту провели переливание крови, на вторые сутки он пришел в сознание.

После этого мужчину перевели в травматологическое отделение и сделали ему четыре операции. Как добавил заведующий отделением Баграт Григорян, пострадавшего собирали буквально по кусочкам.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо. Сейчас он проходит реабилитацию, после которой его выпишут на амбулаторное лечение.

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