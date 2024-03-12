Губернатор Воробьев: поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве оснастят новым медицинским оборудованием

Поликлинику в микрорайоне Юбилейный в Королеве, которую капитально отремонтировали в 2023 году по запросу жителей, оснастят новым современным медицинским оборудованием. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который сегодня проверил ее работу.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье — это и соципотека, и выплаты, и компенсация за аренду жилья. Приятно, что у вас эффективно работают все меры, которые мы предлагаем нашим медикам», — отметил губернатор.

Поликлинику уже оснастили современными ЛОР-комбайном и рентген-аппаратом, в 2024 году здесь также появится маммограф, УЗИ, оборудование для функциональной диагностики и другая техника. После проведения ремонта она стала соответствовать новому стандарту «перезагрузки» медучреждений Московской области.

«Мы живем в Королеве уже пять лет. Конечно, поликлинику сегодня не сравнить с той, что была ранее. Она стала большой, современной, уютной. У меня трое детей, мы все сюда приходим и чувствуем себя, как дома», — поделилась местная жительница София.

Кроме того, в медучреждении создали все условия для привлечения новых специалистов. Так, на работу вышли 23 новых врача, включая самых востребованных участковых терапевтов. Врач-участковый терапевт Заин Алабдин Аль-Тавиль отметил, что приступил к работе в поликлинике в августе прошлого года. Он отметил, что получает компенсацию за съем жилья в рамках поддержки медиков в регионе. В общей сложности в медучреждении работают порядка 200 медиков, оно входит в структуру филиала «Юбилейный» Королевской больницы.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.