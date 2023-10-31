Спина не будет болеть: простые упражнения, чтобы избежать проблем с позвоночником

Боли в спине — распространенный недуг как среди взрослых, так и среди детей. Справиться с этой проблемой поможет физическая активность.

Невролог-вертебролог и главный врач «Неврологической клиники» Денис Мухамедов перечислил простые упражнения, которые помогут избежать проблем с позвоночником.

Ходьба

Врач отметил, что для поддержания здоровья спины не всегда нужны тяжелые физические нагрузки.

«Ходьба — это полезная для позвоночника двигательная активность. Особенно она поможет тем, кто опасается грыжи межпозвонковых дисков», — пояснил Мухамедов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, обычная ходьба улучшает кровоток в межпозвонковых дисках. Благодаря легким ежедневным прогулкам кровь впитывается в диск из смежных позвонков.

Наклоны корпуса

Еще одно несложное упражнение для поддержания здоровья спины — наклоны корпуса в стороны.

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«Такая зарядка поможет избавиться от дискомфорта и боли в области спины. Регулярные наклоны корпуса повышают подвижность позвоночного столба», — подчеркнул врач.

Особенно полезны наклоны для людей с сидячим образом жизни.

«Важно работать стоя с зафиксированным на месте тазом. Руки остаются прямыми и должны скользить вдоль бедер. Для разминки достаточно десяти повторений в каждую сторону», — объяснил технику упражнения медик.

Подъемы рук

Нагрузку со спины и шеи снимет простая разминка плечевых суставов — подъемы рук, продолжил Мухамедов.

«Выполняется упражнение также из положения стоя. Поднимайте руки в стороны, а опускайте — перед собой. Это напоминает круговые движения», — пояснил собеседник издания.

По словам невролога, чтобы упражнение принесло пользу, следует двигаться медленно. Напряжение со спины и шеи уйдет, если ежедневно выполнять не менее 20 повторений.

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