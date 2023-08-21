Споры, готовые напасть в любой момент: выяснилось, грозит ли России эпидемия сибирской язвы

Случай заражения сибирской язвой выявлен в Воронежской области, специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Генеральный директор испытательной лаборатории «Олфарм» Сергей Вострухов оценил угрозу распространения инфекции как серьезную.

«Случаи заболевания иногда регистрируют в регионах, где находятся скотомогильники с захороненными трупами животных. Возбудитель образует устойчивые споры, которые переживают многолетние сроки хранения и активизируются при подходящих температуре и влажности», — рассказал Вострухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом биотехнолог подчеркнул, что эпидемия сибирской язвы в России маловероятна. Он напомнил, что специалисты ведут профилактическую работу в регионах, где зафиксированы случаи заболевания инфекцией. А количество инфицированных обычно ограничено узким кругом людей.

«Основной путь заражения сибирской язвой — контакт с уже заболевшими животными или употребление продуктов, содержащих сибирскую язву. Заражения всегда ограничены количеством людей, употребивших такую еду. Поэтому не покупайте продукты вне легальных точек торговли и с рук, чтобы не рисковать», — посоветовал эксперт.

Вирусолог добавил, что к вспышкам сибирской язвы следует относиться ответственно, потому что ее летальность в зависимости от формы может превышать 95%.

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