Российский вирусолог Вострухов разоблачил ВОЗ и ее коммерческий интерес к COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней. За последние четыре недели зарегистрировано почти 1,5 млн случаев заражений в 104 странах мира.

Вирусолог Сергей Вострухов считает, что сообщениям ВОЗ нельзя доверять полностью. По его мнению, за ними стоят коммерческие интересы. Эксперт разоблачил зарубежных специалистов в беседе с нашим журналистом.

«Сейчас деятельность ВОЗ в значительной степени спонсируется частным западным капиталом. Сложно определить, насколько оценка Чрезвычайным комитетом ММСП ВОЗ будет соответствовать реальной эпидемической обстановке, а не скрытым пожеланиям зарубежных производителей лекарств, средств иммунопрофилактики и сопутствующих медицинских изделий», — заявил Вострухов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что теперь новости о коронавирусе не должны удивлять общественность. Эта зараза останется с человечеством надолго, но вряд ли вызовет новую пандемию.

«Говоря о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, стоит отметить, что она сезонна. Как, например, заболеваемость гриппом. Пугающие на первый взгляд проценты — всего лишь цифра. ВОЗ классифицирует вспышки заболеваний по признаку влияния на общество, это субъективная шкала оценки», — поделился своим мнением биотехнолог.

Также эксперт подчеркнул, что Россия готова к любым потенциальным вспышкам заболеваемости COVID-19, если такие произойдут.

«Российская система здравоохранения накопила колоссальный опыт во время первой вспышки ковида, при необходимости этот опыт с успехом применят вновь. С учетом эффективности наших вакцин против коронавируса и готовности населения к мерам профилактики, опасаться начала новой пандемии нет никаких оснований», — подытожил Вострухов.

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