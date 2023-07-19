Стало известно, какая смородина спасает от рака и радиации

В конце июля-начале августа поспевают большинство сортов смородины — любимой многими ягоды, которую часто выращивают дачники на своих участках. Но мало кто знает, что она помогает бороться с онкологией и другими серьезными недугами. Об уникальных свойствах смородины нам рассказал врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов.

По словам эксперта, она используется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство. Благотворное влияние смородина оказывает на работу основных систем организма. Но не все ягоды одинаково полезны.

«Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А, витаминами группы В. Ее употребляют для укрепления сердечно-сосудистой системы», — заявил Асанов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сок из красной смородины, отметил собеседник, снижает температуру и успешно борется с лихорадкой, особенно у детей. Ягоды используют в комплексном лечении сахарного диабета, а также заболеваний кишечника.

«Белая смородина из всех видов наиболее гипоаллергенна. Ее употребление способствует уничтожению микробов и воспалений. В белой смородине содержится целый комплекс из минеральных веществ и витаминов. Каждый из них может подавлять развитие злокачественных опухолей», — пояснил медик.

Но наиболее полезна для здоровья, по мнению врача, все же черная смородина. В ней, объяснил Асанов, содержатся клетчатка, витамины С и Е, а также другие полезные компоненты.

«Черная смородина благотворно влияет на работу лимфоузлов, сердечно-сосудистой системы, надпочечников, повышает иммунитет. Ее рекомендуют при сахарном диабете, малокровии, повышенном артериальном давлении и даже радиационных поражениях», — добавил врач.

Именно в свежем виде черная смородина полезнее всего. Терапевт подчеркнул, что термическая обработка этой ягоды снижает ее полезные свойства.

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