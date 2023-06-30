Кишечная палочка и гепатит: какие опасности подстерегают любителей есть немытые фрукты

Все мы знаем, что ягоды, фрукты и овощи нужно мыть. Даже если все это вы собрали со своих грядок и плодовых деревьев. Но приходя на базар, многие забывают про это простое, но важное правило. И пробуют аппетитный товар перед покупкой.

Конечно, не каждое яблоко или клубничка опасны, но все же такая дегустация может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Во-первых, микробы и загрязнения могут вызвать расстройство желудка, а также воспаления во рту.

«Также существует опасность подхватить тяжелую кишечную инфекцию и на несколько дней слечь с температурой, рвотой и диареей. Но это не худший вариант. Ведь от немытых ягоды, фруктов и овощей можно заразиться даже гепатитом А», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач Руслан Тарасенко.

По словам врача, купленные фрукты и овощи лучше мыть не просто под водой, а вместе со специальным средством. Делать это нужно очень тщательно. А в случае с покупкой где-то за рубежом или в непроверенном месте лучше даже удалить кожуру и кожицу перед употреблением.

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