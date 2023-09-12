Станете глупее или заболеете раком: стоматолог предупредила об опасности глотания зубной пасты

Чистка зубов — всем привычная, полезная и необходимая ежедневная процедура. Однако при неправильном подходе она может обернуться катастрофическими последствиями, которых многие не могли бы и вообразить. Выяснилось, что, если регулярно глотать зубную пасту, уровень интеллекта может снизиться.

Такой информацией с нами поделилась стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина. Опираясь на статистику, она заявила, что порядка 30-40% взрослых людей бессознательно проглатывают зубную пасту, а у детей этот показатель еще выше — 80-90%.

«В то же время, к сожалению, мало кто придает этому большое значение и задумывается о том, что находится в составе этого средства гигиены, и как его микроэлементы могут влиять на наш организм, если использовать пасту не по назначению. А следовало бы, ведь там — фтор, который очень опасен», — предупредила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница пояснила, что фториды в зубной пасте защищают наши зубы от кариеса. Но у всего есть обратная сторона медали — в то же время этот элемент не предназначен для применения внутрь и, если проглотить пасту, это может серьезно навредить здоровью.

«Фтор — нейротоксин, который разрушает нервные ткани. Ученые из Гарвардского университета провели анализ и выяснили, что дети, которые живут в районах с сильно фторированной водой, показывают низкие показатели в тестах на уровень интеллекта (IQ)», — уточнила Бородина.

Также, дополнила стоматолог, есть и другие исследования, которые доказывают, что фториды активируют раковые клетки.

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