«Белый унитаз во рту»: стоматолог назвала звезд, которые потратили миллионы на свои улыбки

Лечение зубов, как правило, предполагает дорогостоящие процедуры. Но для VIP-персон это зачастую первоочередной вопрос или даже проблема, на решении которой они не экономят.

Как рассказала звездный стоматолог, челюстно-лицевой хирург, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова, некоторые из отечественных артистов скрывают, что проделывали какие-то манипуляции со своими зубами. Но экспертов не обманешь.

«У Аллы Пугачевой, например, на фотографиях 70-80 годов совершенно другая улыбка, нежели сейчас. Там явно и импланты, и коронки. Ксения Бородина уверяет всех в соцсетях, что прорезавшиеся «восьмерки» закрыли ее диастему, то есть щербинку между передними зубами, но, скорее всего, это маловероятно. Телеведущая также поставила виниры», — рассказала Мелехова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К числу селебрити, которые создавали себе прекрасную улыбку искусственно, медик добавила и Сергея Шнурова. По словам Мелеховой, у него установлено большое количество коронок и имплантов.

Пока одни знаменитости тратят большие суммы на лечение и исправление зубов, другие звезды по каким-то причинам и вовсе отказываются садиться в кресло стоматолога. Эксперт назвала тех представителей медиасферы, которым визит к дантисту был бы очень полезен.

«Ксении Собчак не мешало бы заняться своим прикусом, но, возможно, это уже ее «фишка». Ольге Бузовой я бы посоветовала заняться улыбкой, потому что на фотографиях в социальных сетях мы видим красивые, белые, ровные зубы, а в жизни там действительно есть проблемы с прикусом», — отметила Мелехова.

Цены на коронки и виниры варьируются от двух до четырех млн рублей, подчеркнула врач. Если это импланты, то цена увеличивается минимум на 100 тыс. за каждую единицу.

«Но я, как стоматолог, никогда не буду обтачивать хорошие зубы под виниры, даже если просит клиент. Я уже отказывала в этом. Также я против «белого унитаза» во рту, как у Прохора Шаляпина», — добавила Мелехова.

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