«Стимул действовать»: выяснилось, как лень влияет на психику человека

Сегодня, 6 декабря, в России отмечают День лентяя. В этот день люди на время забывают о своих проблемах и заботах и разрешают себе немного отдохнуть.

Психолог Наталья Данилова рассказала, откуда берется лень и что она означает.

«Лень — это отсутствие мотивации, которую можно спутать с усталостью. Мотивации нет, когда вы, например не хотите идти туда, куда сейчас идете»,— пояснила Данилова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подчеркнула, что в лени нет ничего хорошего, но нет и ничего плохого. Это нормальное состояние для человека.

«Лень говорит о том, что нужно сменить вектор своего пути. Выбросить то, что вас не устраивает. Лень — это стимул действовать по-новому», — отметила собеседница издания.

По словам эксперта, лени не нужно стыдиться. Это просто признак того, что нужно что-то поменять в своей жизни.

«Бывает, что ленью называют усталость. Но уставший человек может отдохнуть, и тогда у него появятся силы. С ленью так не происходит, сколько ни отдыхай», — объяснила психолог.

Тем, кто сталкивается с ленью, Данилова посоветовала пересмотреть жизненные приоритеты и задуматься о том, что кажется по-настоящему важным.

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