«Наполняйте себя смыслом»: стало известно, как справиться с ленью

Прокрастинация — стойкое желание ничего не делать до самого последнего. Таких «ленивых», «немотивированных» людей не любят особенно работодатели. Однако все не так просто.

Клинический психолог Елена Асланова утверждает: прежде, чем обвинять других в прокрастинации, надо понять, чем она вызвана.

15–25% населения планеты заявляют, что постоянно прокрастинируют, и за последние 25 лет доля таковых только выросла. Чаще всего «откладыватели дел» встречаются среди школьников и студентов: в этом признаются от 46 до 95% учащихся.

«Обычно люди склонны винить в прокрастинации самих себя. Родители часто срываются на детей, называют это ленью. На самом деле, в любой проблеме есть плюсы и минусы. Сперва следует провести самодиагностику и понять, что же происходит с организмом. Возможно, что причины следует искать в собственном физическом состоянии или даже в заболевании. Здесь следует обратиться к специалистам», — отмечает Асланов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Прокрастинация, продолжает эксперт, — не болезнь и не признак слабой воли. Многие люди откладывают дела, и в принципе это нормально. Невозможно все время ставить олимпийские рекорды по достижению целей.

Психологические причины прокрастинации, по мнению психолога, заключаются в том, что у людей пропадает мотивация. Психика откладывает решение важной задачи, потому что не понимает, зачем ее нужно решать.

«Нужно понаблюдать за своими ощущениями и понять, с чем может быть связан пропавший интерес к решению задач. Чаще всего мозг отказывается что-то делать, потому что для него это не приоритетно. Остается ответить на вопрос, почему», —поясняет Асланова.

Эксперт говорит о том, что подобные психологические кризисы не обязательно должны восприниматься как нечто негативное. Иногда лень важна и нужна, а внутренний саботаж помогает лучше понять себя и, возможно, найти другую, более правильную дорогу в жизни.

«Наполняйте себя смыслом и тогда места для прокрастинации не останется», —заключает эксперт.

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