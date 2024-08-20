Стотрехлетнюю женщину с переломом бедренной кости прооперировали врачи в Люберцах

В травматологическое отделение Люберецкой больницы поступила пенсионерка с переломом бедренной кости, который она получила после того, как упала из-за головокружения. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Московской области.

Врач травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамасов рассказал, что операция заняла чуть более получаса, за это время специалисты смогли соединить костные отломки и скрепить их прочными биосовместимыми конструкциями.

«Если пациента преклонного возраста вовремя не прооперировать, он больше никогда не встанет, потому что к травме присоединяется вторичная инфекция, пневмония, пролежни, и так далее. Это для пациента практически приговор. Поступающих к нам больных с такими переломами мы оперируем в первые 48 часов, а большинство из них в первые сутки, после травмы», — подчеркнул Арзамасов.

Примечательно, что после успешной операции пациентка сутки находилась в реанимации, а затем была переведена в палату травматологического отделения. При помощи медицинских работников и родственников женщина начала садиться на постели и свешивать ноги. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и выписана на амбулаторное лечение.

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