Стресс, фобии, шизофрения: о каких психических расстройствах говорят сны ребенка

Сны могут рассказать многое о человеке: его мечты, переживания, страхи. Как оказалось, они же способны указывать на те или иные психические расстройства у детей.

Психолог-психотерапевт Мария Куклина-Симанкова рассказала нам, на что родителям стоит обращать внимание. Например, частые кошмары у ребенка могут говорить о подверженности стрессам, которые в дальнейшем и воплощаются во снах.

«Если у ребенка не получается правильно пережить стресс в течение дня, то психика преподносит это в виде каких-то образов во сне, для того, чтобы все-таки их пережить. Кошмары — это показатель того, что человек переживает сильные эмоции, испытывает высокий выброс гормонов стресса. При ПТСР психика во сне ,как правило, переживает сцены, схожие с полученной травмой. Ощущение беспомощности, насилия и т.д. При ПТСР кошмары цикличны», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наличие фобий тоже является источником страшных сновидений, но они уже выглядят по-другому — например, не носят цикличный характер.

«При тревожно-фобическом расстройстве и неврозе сон становится прерывистым и сопровождается паническими атаками и резким пробуждением в тревоге. Ребенок долго не может уснуть так как психика находится на границе возможного допустимого возбуждения», — сообщила специалист.

Кроме того, предупредила Куклина-Симанкова, характер сновидений может говорить и о более серьезных проблемах. Заметив нечто подобное у малыша, родители должны сразу же обратиться к врачам.

«При шизофрении нарушения сна могут сопровождаться трудностями с засыпанием, уменьшением длительности сна и даже отказом от него. Что касается кошмаров при этом расстройстве, то они имеют больше характер галлюцинации», — подчеркнула собеседница.

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