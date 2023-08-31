«Сосание пальца, кусание ногтей, мастурбация»: какое поведение говорит о том, что у вашего ребенка проблемы с психикой

Психические заболевания — довольно неприятная и опасная проблема, преследующая немало людей. Большинство из этих недугов могут зарождаться еще в раннем возрасте, оставаясь с человеком на всю жизнь. Как распознать первые признаки таких расстройств, рассказала преподаватель психологии ГБОУ Школа № 2054 Ольга Перкова.

По словам психолога, существует целый набор симптомов, которые могут не замечать родители. Однако на странности в поведении и развитии детей нужно обращать внимание, дабы не упустить момент, когда станет поздно.

«К ранним проявлениям психических заболеваний относится невропатия, когда ребенок часто срыгивает, беспокойно спит, долго плачет. Также тревожными «звоночками» являются гиперкинетические расстройства — повышенная двигательная активность, возбудимость, суетливость, а также патологически привычные действия —сосание пальца, кусание ногтей, мастурбация, детские страхи, патологическое фантазирование, заикание, тики, энурез, расстройства сна», — пояснила Перкова.

Перечень проблем, возникающих в раннем возрасте, довольно обширен. Большинство из них, ко всему прочему, не являются чем-то безобидным, а ведут к серьезным последствиям.

«Среди самых распространенных на сегодняшний день заболеваний — умственная отсталость, она обращает на себя внимание еще в первые годы жизни и когда ребенок идет в школу. Он не успевает за сверстниками, отстает в освоении учебного материала. Также существует расстройство аутистического спектра (РАС или аутизм), в этом случае дети лишаются некоторых возможностей для общения со сверстниками, замыкаются в своем внутреннем мире», — рассказала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по словам специалиста, существует детская форма шизофрении. Протекает она тяжело — дети слышат голоса, видят какие-то зрительные образы, вызывающие страхи. Однако с ней, как и с другими проблемами такого рода, можно справиться, если обратиться к квалифицированным врачам.

«Дети с психическими расстройствами достаточно хорошо лечатся, иногда даже достигают результатов лучше, чем взрослые. Но при условии, если их родители соглашаются с врачами-психиатрами, просят помощи», — подчеркнула Перкова.

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