Свыше 11,5 тысячи детей прошли неонатальный скрининг в Подмосковье в этом году

Свыше 11,5 тысячи детей прошли неонатальный скрининг в Подмосковье с начала текущего года, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«На данный момент новорожденных в Подмосковье проверяют на тридцать шесть генетических заболеваний. Исследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение», — подчеркнула она.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, в прошлом году перечень исследований, которые проводят в рамках неонатального скрининга, был расширен. Кроме того, благодаря данной диагностике с начала года у новорожденных было выявлено пятнадцать случаев генетических заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой областной больницы в Балашихе.