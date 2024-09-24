Свыше 120 «земских» врачей и фельдшеров трудоустроились в Подмосковье в этом году

С начала года в подмосковные больницы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроились сто двадцать два медицинских работника, рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Участвовать в данных программах могут в том числе терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, врачи общей практики, онкологи, рентгенологи и неврологи, напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

«В регионе мы реализуем масштабный комплекс мер поддержки наших медработников. В фокусе внимания как привлечение новых кадров, так и поддержка тех, кто уже у нас работает. Важно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи в отдаленных территориях», — подчеркнула Людмила Болатаева.

Для того, чтобы подать заявку на участие в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер», нужно обратиться в кадровую службу своей медицинской организации, а узнать о других мерах социальной поддержки медиков в Подмосковье можно по ссылке.

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