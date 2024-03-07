Свыше 200 тысяч детей прошли профосмотры в школах и детсадах Подмосковья с начала года

В Подмосковье продолжается реализация проекта «Школьная медицина», в рамках которого ребенок, прикрепленный к одной из поликлиник региона, может пройти полный профилактический осмотр в детсаду или школе.

Так, с начала текущего года профосмотры в образовательных учреждениях Подмосковья прошли уже свыше двухсот тысяч детей, рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Для проведения профилактических осмотров бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательное учреждение для осмотра, в том случае, если у ребенка заподозрят патологию, он будет направлен для прохождения второго этапа в поликлинику», — подчеркнула она.

Как напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, результаты обследования ребенка родители могут изучить в электронной медкарте. Сведения о пройденном профилактическом осмотре отобразятся в личном кабинете в течение сорока пяти дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности областной больницы, которую начали строить в Балашихе.