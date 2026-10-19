Свыше 220 тыс. детей привиты от гриппа в Нижегородской области

В Нижегородской области от гриппа привились уже более 540 тыс. человек, что составляет примерно 18% населения региона. Среди вакцинированных — свыше 220 тыс. детей. Такие данные привело региональное Управление Роспотребнадзора. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Всего в область поступило 757,5 тыс. доз вакцины, из которых 385 548 предназначены для детей, а 371 952 — для взрослых. Таким образом, кампания идет полным ходом, но до целевых показателей пока далеко.

Роспотребнадзор напоминает: оптимальное время для прививки — сентябрь-ноябрь, то есть до начала сезонной циркуляции вируса. Согласно установленным нормативам, вакцинацией необходимо охватить не менее 60% населения региона и не менее 75% людей из групп риска. Бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства, учебы или работы могут дети с шести месяцев, школьники, студенты, медицинские и педагогические работники, сотрудники транспорта и коммунальной сферы, беременные женщины, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Вакцинация доступна и другим категориям, включенным в Национальный календарь профилактических прививок. Кроме того, сделать прививку можно в платных медицинских центрах, уточнив стоимость и наличие препарата непосредственно в организации.

Важно учитывать, что состав вакцин против гриппа в этом году обновлен полностью: заменены все три вирусных компонента, входивших в прошлогодние препараты. Как пояснили в Роспотребнадзоре, состав ежегодно корректируется с учетом наиболее вероятных штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем сезоне. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в вакцины следующие штаммы: A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria). Это значит, что прививка прошлого сезона уже не даст полноценной защиты — нужна новая.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1,1 млн жителей.