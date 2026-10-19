В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 1,1 млн жителей

С начала прививочной кампании вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 1,1 млн жителей, сделать прививку можно в поликлиниках по месту прикрепления, взрослое население может привиться в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация — наиболее эффективный способ защиты от гриппа и его осложнений. Особенно важно своевременно привиться людям из групп риска: детям, пожилым гражданам, беременным женщинам и пациентам с хроническими заболеваниями», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, дети могут также пройти вакцинацию в образовательных учреждениях. Процедуру проводят бесплатно, записаться на нее можно, в том числе через чат-бот Денис в мессенджере «Макс».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.