Свыше восьми тысяч жительниц Подмосковья прошли маммографию по самозаписи в этом году

Свыше восьми тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Самостоятельная запись на данную услугу доступна на портале «Здоровье» или по номеру 122. Записаться на обследование без направления врача могут женщины старше сорока лет, которые до этого не проходили маммографию более двух лет.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, одно из самых распространенных заболеваний у женщин — это новообразования молочной железы. Среди жительниц региона, которые прошли маммографию в этом году, рак был выявлен у тридцати двух пациенток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.