Тепловой удар: эксперт раскрыл, чем Эль-Ниньо опасен для российских детей

Предупреждение ЮНИСЕФ о том, что феномен Эль-Ниньо угрожает 347 млн детей в ста странах мира из-за риска наводнений, засух и распространения болезней, является абсолютно обоснованным. Однако для территории России эта угроза имеет свою специфику и не несет тех катастрофических последствий, которые прогнозируются для экваториальных и тропических регионов.

Как пояснил климатолог Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в беседе с «Вечерней Москвой», Эль-Ниньо зарождается в экваториальной части Тихого океана, поэтому ожидать серьезных изменений в количестве осадков в России не стоит. Тем не менее, температурный фон претерпит изменения. Потепление вследствие этого явления затрагивает весь земной шар, а в России этот процесс протекает в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Даже доли градусов серьезно влияют на климатическую систему, увеличивая частоту и силу волн тепла.

По его словам, именно температурный фактор представляет основную угрозу для здоровья. Когда в течение пяти дней подряд температура превышает климатическую норму на пять градусов, это создает серьезный удар по самочувствию. В зоне риска оказываются пожилые люди с хроническими заболеваниями и дети с еще не до конца сформированным иммунитетом. У этих групп населения могут возникнуть проблемы с дыханием, сердечно-сосудистые осложнения и обезвоживание. В редких случаях, при длительном нахождении в экстремальной засухе, возможен тепловой удар, однако в обычных городских условиях, если человек находится в тени и носит головной убор, такой исход маловероятен.

Эксперт отметил, что мировая климатическая наука подтверждает слова эксперта о минимальном влиянии феномена на российские широты. Исследования показывают, что на Восточную Европу Эль-Ниньо влияет лишь в одном сезоне, и то несущественно — зачастую лето в периоды усиления феномена в нашем регионе даже оказывается прохладнее нормы. На территории России статистически значимых связей состояния климата с эффектом Эль-Ниньо практически не выявлено, за исключением незначительного влияния на юг Дальнего Востока.

По его мнению, для российских детей прямая угроза от наводнений и засух, о которой говорит ЮНИСЕФ в глобальном контексте, минимальна. Реальный риск носит локальный характер и связан исключительно с периодами аномальной жары в крупных мегаполисах. Для защиты уязвимых групп населения в такие периоды Минздраву и социальным службам достаточно стандартных протоколов профилактики: обеспечение доступа к прохладным помещениям, контроль за питьевым режимом и информирование о правилах поведения в зной. В то же время Россия может столкнуться с косвенными экономическими последствиями глобального феномена, такими как изменение мировых цен на продовольствие из-за неурожая в других странах.

Ранее сообщалось, что Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода.