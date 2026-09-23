Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Экстремальная жара, вызванная феноменом Эль-Ниньо, в ближайшие полгода может унести жизни почти полумиллиона человек на всей планете. Об этом сообщает Guardian.

Прогноз сделали специалисты Лаборатории изучения влияния климата при Чикагском университете и Калифорнийском университете в Беркли. По их расчетам, жертвами Южной осцилляции в следующие шесть месяцев могут стать порядка 451 тыс. человек. Сильнее всего пострадают жители Судана, Индии, Нигерии, Индонезии и Бразилии. В США Эль-Ниньо может привести к 3,5 тыс. летальных исходов.

Эль-Ниньо — циклический погодный феномен, при котором повышается температура поверхности экваториальной части Тихого океана. Это вызывает резкий рост глобальных температур и увеличение числа экстремальных погодных условий по всему миру — от наводнений до засух. Ученые подчеркивают: речь идет не о далеком будущем, а о ближайших месяцах.

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