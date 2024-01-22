Терапевт Чернышева перечислила категории людей, для которых особенно опасны магнитные бури

По словам врача-терапевта Надежды Чернышевой, магнитная буря слабого уровня ожидается завтра, самую большую опасность такие природные явления представляют для пожилых людей и для и тех, у кого есть хронические и сердечные заболевания. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она добавила, что магнитные бури могут привести к сбоям сердечного ритма, а в особо тяжелых случаях - к инсультам, инфарктам и гипертоническому кризису.

По мнению медика, также некоторые люди могут впасть в депрессивное и меланхолическое состояние.

Она подчеркнула, что в период вспышек на солнце нужно соблюдать режим сна и отказаться от сильной умственной и физической активности, а также совершать прогулки на свежем воздухе.