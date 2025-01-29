Терапевт Чернышова рассказала, резкий всплеск каких вирусов идет в России

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) увеличилась почти на 13%. Это послужило причиной закрытия 48 школ и 23 дошкольных учреждений в стране. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, может ли всплеск заболеваемости в стране представлять опасность. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, каждый год в конце января — начале февраля наблюдается пик ОРВИ. Так, сегодня наиболее распространенными являются аденовирусы и грипп, сейчас наступил пиковый сезон для респираторных вирусов.

Медик подчеркнула, что наблюдаемый на данный момент рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями является абсолютной нормой.

По ее мнению, закрытие на несколько дней ряда детских учреждений во время всплеска ОРВИ также можно считать нормальной практикой, поскольку это способствует снижению заболеваемости. В целом это нормальная общемировая практика.

Ранее врач Гальперин назвал пути снижения рисков заражения вирусной инфекцией.