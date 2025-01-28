Врач Гальперин назвал пути снижения рисков заражения вирусной инфекцией

По словам врача Семена Гальперина, медики сегодня фиксируют увеличение заболеваемости гриппом и ОРВИ, и, хотя эпидемии пока нет, но число заболевших действительно большое. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что инфекции, циркулирующие сегодня, проходят в большинстве случаев без тяжелых последствий.

По мнению медика, специфических профилактических мер, которые бы гарантировали то, что человек не заболеет, нет, даже вакцинация не всегда помогает.

Он добавил, что для сокращения рисков заболеть необходимо всего лишь придерживаться простых правил: избегать нахождения в местах скопления людей, гулять на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что найден источник утечки COVID-19.