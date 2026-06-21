«Тревожный звоночек». Падения после 40 лет связали с риском развития деменции

Специалисты из Чанчуньского университета китайской медицины выяснили, что падения после 40 лет коррелируют с ростом вероятности деменции. Вывод сделан на основе метаанализа данных почти 3 млн человек, результаты опубликованы в The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine (JPLCM).

Авторы отобрали семь качественных исследований из 35 тыс. научных работ. У всех участников (старше 40 лет) на старте наблюдения деменции не было.

Оказалось, что однократное падение увеличивает риск на 20% относительно тех, кто не падал. При нескольких эпизодах показатель вырастает уже на 74%.

Исследователи уточняют: падение не обязательно становится прямой причиной когнитивных нарушений. Оно может выступать первым сигналом скрытых изменений в мозге, которые задолго до явных симптомов влияют на координацию и равновесие.

Не исключается и обратная связь: травмы головы при падении способны повреждать мозг, а последующее ограничение подвижности и социальных контактов из-за страха упасть тоже ускоряет когнитивное снижение.

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