«Ударилась о стеклянную дверь»: врачи в Подмосковье спасли 6-летнюю девочку, перерезавшую артерию

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли шестилетнюю девочку с множественными колото-резаными ранами правой руки, повреждением плечевой артерии, а также локтевого и срединного нервов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что девочка ударилась дома о стеклянную межкомнатную дверь. В результате она разбилась, ребенка ранило осколками. Отец пострадавшей сразу же вызвал скорую помощь и прижал руками артерию выше повреждения, чтобы остановить кровотечение.

Как рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Виталий Терлецкий, в общей сложности ребенок потерял пол-литра крови. После поступления в больницу девочку сразу же прооперировали.

«В ходе оперативного вмешательства с помощью специального микроскопа мы наложили шов на плечевую артерию, локтевой и срединный нервы. <…> На данный момент уже можно уверенно сказать: нарушения кровоснабжения руки нет, кровоток восстановлен, проходимость сосудов полная», — подчеркнул врач.

В настоящее время девочку уже выписали из больницы. В дальнейшем ей предстоит пройти реабилитацию, чтобы полностью восстановить двигательные функции руки.

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