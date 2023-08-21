«Впитывают соли тяжелых металлов»: выяснилось, нужно ли варить грибы перед жаркой

Многие люди ходят в лес собирать грибы. Но не все знают, как правильно обработать их перед готовкой. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как готовить грибы так, чтобы устранить вредные вещества и при этом сохранить полезные.

Специалист напомнила, что грибы содержат незаменимые аминокислоты, белок, витамины и другие микроэлементы.

«Но покрывающий их хитиновый покров достаточно плотный и плохо усваивается организмом человека. Чтобы разрушить его, грибы подвергают термической обработке. Следует варить их в течение 20 минут, а потом переходить к жарке или готовке супа», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом медик отметила, что термическая обработка больше нужна грибам, которые собраны на природе.

«Выращенные искусственно грибы, которые обычно продаются в продуктовых магазинах, можно не подвергать длительной термической обработке. Допустимо даже употреблять их в сыром виде. Однако любые грибы нужно тщательно промывать», — пояснила эксперт.

Беляева также добавила, что лесные грибы нужно собирать с осторожностью.

«Они могут впитывать в себя соли тяжелых металлов и другие вредные вещества, поэтому собирать их нужно в местах, где отсутствует загрязнение почвы. Внимательно следите, чтобы все грибы были известны и полностью съедобны», — подытожила врач.

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