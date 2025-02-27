В Роскачестве назвали способы подготовить организм к Великому посту

По словам главы Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеси Маховой, с целью подготовки к Великому посту следует начать постепенно сокращать потребление мясных и молочных продуктов, сделав упор на растительную пищу. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что это поможет организму адаптироваться и избежать резкого стресса. Кроме того, стоит добавить в свой рацион больше свежих овощей, фруктов, бобовых и злаков, экспериментировать с разными комбинациями продуктов.

По мнению эксперта, следует включить в меню больше полезных жиров, то есть орехи, семена и авокадо. Для поддержания здоровья кишечника добавить в рацион ферментированные продукты вроде квашеной капусты, кимчи или растительных йогуртов.

Она отметила, что необходимо заранее планировать приемы пищи, чтобы не было соблазна перекусить чем-то вредным. Помимо этого, важно пить много воды, чтобы избежать нехватки энергии.

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