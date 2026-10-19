Вирус Коксаки: врач рассказал, чем он опасен для детей

В нескольких регионах России родители сообщили о случаях заражения вирусом Коксаки в детских садах. По их словам, разносчиками якобы стали дети, отдыхавшие за рубежом. Ранее, 12 октября, появилась информация о семье из России, заболевшей после купания в бассейне отеля в Турции, а 5 октября стало известно о нескольких российских семьях, подхвативших вирус во Вьетнаме. Врач-терапевт Евгений Тарасов в беседе с « Вечерней Москвой » объяснил, что представляет собой вирус Коксаки, какие у него симптомы и чем он опасен.

По его словам, вирус Коксаки — это группа энтеровирусов, которые размножаются в желудочно-кишечном тракте. Они делятся на две основные группы — Коксаки A и B — и являются причиной различных заболеваний, особенно у детей младшего возраста. Взрослые переносят вирус в основном бессимптомно, а инкубационный период обычно составляет от двух до десяти дней.

Медик отметил, что симптомы могут быть разнообразными в зависимости от типа вируса и возраста пациента. Наиболее часто диагностируют высокую температуру тела — до 39 градусов и выше, боль в горле, кашель, насморк, общее недомогание, сыпь, болезненные язвы в ротовой полости, мышечные и головные боли, тошноту и рвоту. Одним из характерных признаков является зудящая сыпь на коже, которая чаще появляется у детей, а также болезненные язвы на языке, деснах и внутренней стороне щек. В зависимости от типа вируса и степени тяжести могут развиваться серьезные осложнения, хотя они встречаются довольно редко. Тем не менее они способны быть смертельно опасными, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Вирус Коксаки может спровоцировать менингит — воспаление оболочек головного мозга, проявляющееся сильной головной болью и неврологическими симптомами. Кроме того, возможно развитие миокардита — воспаления сердечной мышцы, которое может привести к сердечной недостаточности. Вирус способен воздействовать на нервную систему, и у некоторых пациентов появляется паралич.

По его мнению, специфического лечения этого вируса не существует. Зараженному выписывают препараты для облегчения симптомов: жаропонижающие и обезболивающие средства для снижения температуры и снятия головной и мышечной боли. Иногда назначают противовирусные лекарства, хотя у них нет доказанной эффективности при вирусе Коксаки. Сыпь на теле обрабатывают антисептическими мазями. В большинстве случаев вирус не требует лечения, и симптомы проходят сами в течение нескольких дней. Профилактика включает соблюдение правил гигиены, особенно при контакте детей с другими малышами. Важно избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания, тщательно мыть руки после посещения общественных мест и перед едой, пользоваться дезинфицирующими средствами. В большинстве случаев заражение происходит через грязные руки и поверхности, но также можно заразиться воздушно-капельным путем при близком контакте с инфицированным человеком. Таким образом, вирус Коксаки опасен прежде всего для детей, однако при соблюдении гигиены и своевременном обращении к врачу большинство случаев заканчивается благополучно.

Ранее Роспотребнадзор опроверг слухи о вспышках вируса Коксаки.